شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يبحث الخطوات التنفيذية لمشروع تطوير ميدان التحرير (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة الخطوات التنفيذية لمشروع تطوير ميدان التحرير، بمحافظة القاهرة، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة، ونائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، واستشارى المشروع، والجهات ذات الصلة بتنفيذ المشروع.

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وأشار الوزير إلى أن تطوير ميدان التحرير، الذي يُعد أحد أشهر الميادين في مصر والعالم، ليكون أحد المزارات الأثرية والسياحية، يأتي ضمن جهود الحكومة لتطوير القاهرة التاريخية، بما يسمح بعودتها لأداء دورها التاريخي والثقافي والسياحي والأثري، لتتكامل مع مركز ريادة المال والأعمال «العاصمة الإدارية الجديدة» الجاري تنفيذه حالياً وليشكلا معاً «العاصمة الجديدة».

وأوضح وزير الإسكان أنه تم خلال الاجتماع استعراض النظام الإنشائي للمسلة التي سيتم نقلها إلى ميدان التحرير، ومتابعة الموقف التنفيذي لأعمال زراعة النخيل وأشجار الزيتون، وأعمال تنسيق الموقع، وإزالة اللافتات التي تحجب واجهات العمارات ذات الطراز العمراني المتميز.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أنه تم التنسيق بين الجهات ذات الصلة بالمشروع، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات، وتم التوجيه بوضع جدول زمني تفصيلي لتنفيذ الأعمال بالمشروع، وتم التشديد على ضرورة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بأسرع وقت ممكن.