شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصلحة الضرائب يعلن انتهاء مشكلة ضرائب المرشدين السياحيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن انتهاء المشكلة القائمة بين مصلحة الضرائب ونقابة المرشدين السياحيين، مؤكدا حرص المصلحة على حل كافة المشكلات مع المجتمع الضريبى، خاصة إذا كانت تتعلق بفئة ليست قليلة والذين يمثلون ما يقرب من 8000 مرشد سياحى، وما لهم من أهمية بالغة حيث أنهم يعدون سفراء للوطن فى الداخل، ويساهمون فى تحسين الصورة الذهنية للدولة.

جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها فى الندوة، التى نظمتها النقابة العامة للمرشدين السياحيين، لمناقشة البروتوكول المبرم بين النقابة وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وبين مصلحة الضرائب المصرية، وذلك بحضور الدكتور السيد محمود صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، أحمد عبد العزيز حسين مدير عام البحوث الفنية بالمصلحة، وحسن نحلة نقيب المرشدين السياحيين.



رئيس مصلحة الضرائب ونقيب المرشدين السياحيين خلال ندوة بالنقابة

وقال "حسين"، إن البروتوكول الذى تم توقيعه مرضى للطرفين فنحن لسنا مصلحة جباية، ولكننا مصلحة إيرادية تسعى للحصول على حقوق الدولة من خلال دفع الضرائب العادلة والمرضية لكافة الأطراف، مؤكدا على أن الضرائب تعود على كافة المواطنين فى شكل خدمات ومشاريع تنموية مختلفة، موجها الشكر لجميع القائمين على إتمام هذا الاتفاق والوصول إلى بروتوكول قام بحل جميع المشكلات لها القطاع.

ولفت إلى أن توقيع هذا البروتوكول لا يعنى مخالفة للقانون واللائحة ولكنه يأتى فى إطار التسهيل، مشيدا بدور الغرفة وشركاتها فى المساعدة فى تحصيل مستحقات الدولة والخزانة العامة من الضرائب، خاصة ضريبة القيمة المضافة على المرشدين السياحيين.

واستجاب رئيس المصلحة الضرائب، لمطالب المرشدين السياحيين بعقد سلسلة من الندوات للتوعية الضريبية لقانون ضريبة القيمة المضافة وكيفية تطبيق البروتوكول فى كافة المحافظات، واعدا بأنه سيتم عقد هذه الندوات فى القريب العاجل بكل من محافظة الاسكندرية ومحافظات الصعيد وغيرها.



رئيس مصلحة الضرائب عبد العظيم حسين يؤكد انتهاء مشكلة ضرائب المرشدين السياحيين

ووجه "حسين"، تعليماته لجميع مديرى المناطق والمأموريات الضريبية بكافة المحافظات بتقديم كل سبل التوعية والدعم للمرشدين السياحيين لضمان التطبيق الصحيح للقانون والتسهيل عليهم، وإنهاء كافة الإجراءات الضريبية فى التعامل مع المصلحة بالصورة السليمة وبسرعة ودقة.

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ومن جانبه أوضح دكتور السيد محمود صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، أنه إيمانا بالمسئولية من جانب مصلحة الضرائب فى تحصيل كافة مستحقات الدولة والخزانة العامة من ضرائب مختلفة ، ومتنوعة من كافة قطاعات الدولة المصرية، ومنهم المرشدين السياحين المعتمدين قامت بتوقيع هذا البروتوكول، والذى من ضمن بنوده أن تتولى المصلحة عقد دورات تدريبية متخصصة للمرشدين السياحيين وشركات السياحة على يد الخبراء الفنيين المتخصصين بالمصلحة لشرح أحكام القانون، والإجراءات الواجب اتباعها، وما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وفقا لأحكام القانون 67 لسنة 2016

ورداً على سؤال بشأن موعد تقديم الإقرار الضريبى الخاص بالمرشدين السياحيين، أشار إلى أنه وفقا للتعليمات رقم (2) بشأن تقديم الإقرار الضريبى للمهنيين فإنه يتم تقديم الإقرار الضريبى عن الشهر الذى تمت فيه المعاملة خلال شهرين متتالين للشهر الذى تمت فيه المعاملة، وإذا لم يقم بأى معاملة خلال الشهر لا يقدم إقرار ضريبى عن هذه الفترة، موضحا أن المصلحة ستقوم باستخراج شهادات التسجيل لمزاولى خدمة الإرشاد السياحى وفقا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 .



عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب خلال ندوة نقابة المرشدين السياحيين

وأكد "صقر"، أنّ البروتوكول ألزم الشركات بعدم التعامل إلا مع المرشدين السياحيين المرخصين والمسجلين بمصلحة الضرائب (الضريبة على القيمة المضافة) ، مشيرا إلى تشكيل لجنة مشتركة بين مصلحة الضرائب وغرفة شركات السياحة، لمناقشة المشكلات التى تعيق شركات السياحة فى أداء عملها مع مصلحة الضرائب، وإيجاد الحلول المناسبة لذلك ، موضحاً أنه لن يتم اتخاذ أية إجراءات بشأن التهرب الضريبى تجاه أى من المرشدين السياحيين إلا بعد الرجوع لهذه اللجنة .

ومن الجدير بالذكر أن مصلحة الضرائب المصرية قد قامت بعقد بروتوكول تعاون مع غرفة شركات السياحة ونقابة المرشدين السياحيين، بشأن ضريبة القيمة المضافة والذى بدأ تطبيقه بالفعل فى الأول من أكتوبر 2019، حيث تم الاتفاق على أن تتولى شركات السياحة توريد ضريبة القيمة المضافة المستحقة على قيمة خدمة الإرشاد السياحي، والمكلف بتحصيلها المرشد السياحى من هذه الشركات وتوريدها للمصلحة.

ومن جهته، أشاد حسن نحلة نقيب المرشدين السياحيين بالجهود التى بذلت على مدار أكثر من عامين مع قيادات مصلحة الضرائب للوصول إلى إبرام هذا البروتوكول بالشكل المرضى لكافة الأطراف، من خلال تبسيط الإجراءات أمامهم والقضاء على العوائق وتذليل العقبات، لتشجيعهم على توطيد جسور الثقة بين المرشدين السياحيين ومصلحة الضرائب، لما فى ذلك من عوائد إيجابية كبيرة على تنمية الاقتصاد الوطنى.



نقابة المرشدين السياحيين تهدى درعها لقيادات مصلحة الضرائب

وفى نهاية اللقاء قدم نقيب المرشدين السياحيين، درع النقابة تكريما لكل من عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور السيد محمود صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، أحمد عبد العزيز حسين مدير عام البحوث الفنية بالمصلحة لما بذلوه من جهود كبيرة فى سبيل الوصول إلى هذا البروتوكول.