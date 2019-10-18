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أقباط حلوان يصلون قداسا بكنيسة مارجرجس المحترقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع اليوم الجمعة كهنة كنيسة مارجرجس بشرق حلوان، صلوات القداس الإلهي فوق أنقاض الكنيسة المحترقة بمشاركة واسعة من شعب الكنيسة وذلك قبل البدء في أعمال الترميم.

وكانت كنيسة الشهيد مارجرجس، شرق حلوان التابعة لإيبارشية حلوان والمعصرة  قد تعرضت منذ أيام  لحريق كبير أتى على مبنى الكنيسة بالكامل.

وهي كنيسة صغيرة أنشأتها الجالية الألمانية في نهاية الطرف الشمالي الشرقي من مدينة حلوان، ويعود تاريخ بنائها إلى سنة 1898 واستمرت الخدمة بها حتى قيام الحرب العالمية الأولى (1914 - 1918)، وبعد انتهاء الحرب وهزيمة ألمانيا توقفت الخدمة في الكنيسة، وظلت مغلقة ومهملة لعقود.

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وفي عام 1971 تمكن  الأنبا بولس أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة السابق من شرائها من المسئولين الألمان مع الأرض الفضاء بجانبها بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه، وقد جدد مبانيها على قدر الإمكان وكرسها كنيسة باسم الشهيد العظيم مارجرجس.

وظلت الخدمة قائمة ومستمرة بالكنيسة على مدار 48 سنة إلى أن طالها الحريق.

 

 

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