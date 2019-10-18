شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. 12 شائعة نفتها الحكومة أهمها الحصول على قرض من صندوق النقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الدورى لرصد الشائعات، 12 شائعة خلال الفترة من 11-18 أكتوبر الجارى.

وتضمنت الشائعات تسريح أعداد كبيرة من موظفى الجهاز الإدارى للدولة توفيراً للنفقات، واعتزام مصر الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى يناير المقبل لتمويل برنامج إصلاح اقتصادى جديد، ووقف الحكومة استقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء، والحكومة تفرض ضريبة جديدة على السجائر والمشروبات الغازية لتمويل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.

كما تضمنت الشائعات إلغاء الإعفاءات الجمركية فى قانون الجمارك الجديد وحذف مليون مواطن ضمن المرحلة الخامسة لتنقية البطاقات التموينية وتخفيض حصص الدقيق المدعم للمخابز، وفرض زيادات جديدة على أسعار كروت الشحن، وإصابة أسماك البلطى بالميكروبات والديدان نتيجة تغذيتها على مخلفات الدواجن والأعلاف الفاسدة داخل المزارع، وإلغاء وزارة الزراعة قطاع الإرشاد الزراعى بمختلف محافظات الجمهورية، واعتزام وزارة الطيران المدنى بيع مستشفى "مصر للطيران" وبيع تذاكر القطارات من خلال شركات خاصة.

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