فيديو.. شبورة مائية تغطى الطريق الصحراوى الشرقى.. وانعدام جزئى للرؤية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الطريق الصحراوى الشرقى، اليوم الجمعة، شبورة مائية كثيفة، مع ارتفاع فى نسبة الرطوبة تسببت فى انعدام جزئى للرؤية‪.‬ Advertisements وتهيب إدارة المرور، بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة السيارات، وطالبت بالالتزام بالتحذيرات والاحتياطات المرورية خلال السير على الطرق.

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