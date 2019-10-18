شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استعد جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة لاستقبال فصل الشتاء؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، إن جهاز المدينة استعد لاستقبال فصل الشتاء، حيث تم اتخاذ كل الاحتياطات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي حالات طارئة قد تحدث خلال فصل الشتاء.

وأوضح «بدوي»، أنه تم تطهير جميع بالوعات الأمطار بالمدينة، وتدعيم شبكة صرف مياه الأمطار بتنفيذ عدد 120 بالوعة أمطار جديدة وربطها بشبكات الصرف الصحي، ومراجعة جميع محطات رفع الصرف الصحي بالمدينة، وعمل الصيانة الدورية لكافة مكونات المحطة من طلمبات ومولدات وخلافه، والتأكد من عملها بكامل طاقتها، وكذا تنفيذ حلول عاجلة لمنع تجمع الأمطار بالمناطق الحيوية بالمدينة ومداخل المناطق الصناعية، ومراجعة جميع معدات الشفط والكسح وعمل الصيانة الخاصة بها.

وأضاف رئيس الجهاز أنه تمت إعادة تشكيل اللجنة الفرعية لإدارة الأزمات ومواجهة الكوارث الطبيعية والمواقف الطارئة بالمدينة لتضم في تشكيلها أعضاء من كافة الجهات المعنية (جهاز المدينة - حماية المدينة - المرور - الشرطة)، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق المستمر مع شركة الصرف الصحي بالإسكندرية لتبادل الدعم في حالة حدوث أي حالات طارئة.