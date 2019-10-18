شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية تفوز بالمركز الأول عالميا لأفضل قصة نجاح لتغيير ثقافة ريادة الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فازت جامعة الإسكندرية بالمركز الأول في التصفيات النهائية لأكبر مسابقة عالمية تابعة للاتحاد الأوروبي عن نشر الوعي بريادة الأعمال، والتي عقدت مساء أمس بالعاصمة الفنلندية هليسنكي. وقال الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة الذي تسلم الجائزة، إن الجامعة استطاعت خلال المسابقة التي بدأت منذ عدة أشهر أن تقدم نموذجًا متفردًا عالميًا عن جهود الجامعة في دمج مفاهيم ريادة الأعمال وإدخال ثقافتها في المحتوي التعليمي لكافة طلاب جامعة الإسكندرية، وتقديم نموذج فريد للتعليم غير النمطي والتفاعلي والمبني على مفاهيم التعلم والمشاركة والخروج عن النمط التقليدي والصفي والكتاب الجامعي وبمنهج دولي الهدف منه ترسيخ مبدأ تحول جامعة الإسكندرية إلى جامعة متسقة مع طلابها.

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وتسلم «الكردي» جائزة المركز الأول خلال احتفالية كبيرة أقيمت بمناسبة مرور ٢٥ عاما على إنشاء مؤسسة التدريب الأوروبي، والتي أسسها الرئيس الفرنسى الأسبق فرانسوا ميتران، وشارك فيها ١٥٠٠ مدعو من ٢٨ دولة على مستوى العالم.

وأكد «الكردي» عقب تسلمه الجائزة أن التجربة بدأت في الجامعة من خلال اختيار مقرر ريادة الأعمال والابتكار لتدريسه للطلاب، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأشار إلى أن الجامعة بدأت اعتبارا من الفصل الدراسي الحالي في تنفيذ مقرر إلزامي على جميع طلاب الجامعة عن ريادة الأعمال والابتكار من خلال مركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال بالجامعة، كما قدم الشكر لفريق العمل الذي ساهم في تحقيق هذا الإنجاز وعلى رأسهم الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد بلال المدير التنفيذي لمركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال بالجامعة، على جهودهم خلال الشهور الماضية لتغيير مفهوم ثقافة ريادة الأعمال لدى الطلاب وتوجيههم نحو نمط وطريقة تفكير تتسم بالواقعية، من البحث عن وظيفة إلى نشر ثقافة العمل الحر وجعلها الثقافة السائدة لديهم وتشجيعهم على القيام بمشروعاتهم الخاصة، التي من شأنها أن تسهم في بناء الوطن.

بدوره، أشار الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى أن الجامعة قامت باختيار مقرر معتمد من مؤسسة «Pearson» البريطانية، وقامت بالتدريب والاعتماد شركة «Certiport» من خلال الوكيل المعتمد في مصر شركة «Skills Plus»، التي قامت بتدريب وتخريج واعتماد ٧٠ من أعضاء هيئة التدريس كمدربين معتمدين في مجال ريادة الأعمال لتدريس هذا المقرر لجميع طلاب الجامعة الذين يتجاوز عددهم ١٧٠ ألف طالب، وأضاف أن العام الماضي شهد تجربة مبدئية على ألف طالب وحققت نجاحاً كبيراً.