شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات: أسعار كروت الشحن وخدمات المحمول كما هى دون زيادات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الاتصالات، ما تردد من أنباء، عن قيام شركات المحمول، بفرض زيادات جديدة على أسعار كروت الشحن، مُؤكدةً عدم صحة ما تردد عن رفع بعض شركات المحمول لأسعار كروت الشحن، وأن الأسعار كما هى دون أى تغيير. Advertisements وأوضحت الوزارة، فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن أى تعديل فى أسعار كروت الشحن أو خدمات المحمول لا يأتى بشكل مستقل لكل شركة، بل يتم بعد إخطار وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، باعتباره الجهة الحكومية التابعة للوزارة، والمنوط بها اتخاذ أى تحريك فى الأسعار.

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