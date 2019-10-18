فيديو معلوماتى.. 12 معلومة عن مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين‪ ‬

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى استقبال بيانات الراغبين فى التقدم لمسابقة العقود المؤقتة لسد العجز فى المدارس، الخليج 365 يقدم أهم 12 معلومة عن المسابقة‪.‬ ‪ ‬

1 - ‬التعاقد سيكون لمدة عام ويجدد لمدة 3 سنوات‪.‬ 2 - التقديم إلكترونى على بوابة التوظيف الإلكترونية‪.‬ 3 - التعاقد يتم على دفعات حسب احتياجات المدارس‪.‬ 4 - ‪ ‬توفير وسائل تواصل مع المتقدمين للرد على استفساراتهم‪.‬ ‪ - 5 ‬لجميع المؤهلات التقدم فى المسابقة‪.‬ ‪ - 6 ‬استلام العمل سيكون بداية نوفمبر المقبل‪.‬ Advertisements ‪ - 7 ‬الوزارة من تقوم بتوزيع المتعاقدين على المدارس‪.‬ ‪ - 8 ‬التوزيع سيكون وفقا النطاق الجغرافى المتعاقد ومحل إقامته‪.‬ ‪ - 9 ‬الحصول على شهادة‪ icdl‬، شرط أساسى للتعاقد‪.‬ ‪ - 10 ‬يجب تسجيل المعلم فى نقابة المهن التعليمية كشرط أساسى للتعاقد‪.‬ ‪ - 11 ‬لن تعقد اختبارات للمتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة‪.‬ ‪ - 12‬التعاقد سيكون وفق قانون العمل مع إحدى الشركات التابعة للوزارة‪.‬ ‪ ‬

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