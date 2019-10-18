ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية و45 حالة قيادة تحت تأثير المخدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية. أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 5665 مخالفة مرورية متنوعة، و45 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة. جاء ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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