شكرا لقرائتكم خبر عن حملات في البحر الأحمر ضد الأمراض المتوطنة.. وتطهير 944 خزان مياه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية صحة البحر الاحمر عدة حملات مكبرة متكاملة لمكافحة الأمراض المتوطنة بمختلف المدن، بالإضافة إلى إجراء مسح لـ 944 خزان مياه، للتأكد من سلامتها وخلوها من اليرقات، تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بمكافحة الامراض المتوطنة .

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وبحسب بيان، وجه الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، فريق من مكافحة الأمراض المتوطنة ومكافحة ناقلات الأمراض لعمل مكافحة متكاملة وبمشاركة فرق المتوطنة بالإدارات الصحية بمدن المحافظة تم عمل ترصد حشري، وتم الرش بالرزاز والضباب من خلال سيارات مجهزة بمختلف المدن والتجمعات.

وفي مدينة الغردقة قامت حملات صباحا ومساء بمنطقة ميدان ومبي ومنطقة الشيخ محمود والمحجر ومصنع تدوير القمامة هيبكا وجبل العفش ومنطقة الأمل والوفاء وابو عشرة والدهار والسقالة.

وفي مدينة القصير تم إجراء ترصد حشري والرش بالضباب والرزاز بمنطقه السوق القديم وخلف المخابرات ومنطقة التقوى وحى الزهراء، وفي مدينة رأس غارب تم إجراء ترصد حشري والرش بالضباب والرزاز بمنطقة الحراجية وفي مدينة مرسى علم تم إجراء ترصد حشري بمنطقة المخبز وعمارات جوار القسم.

حملات في البحر الأحمر ضد الأمراض المتوطنة

حملات في البحر الأحمر ضد الأمراض المتوطنة

حملات في البحر الأحمر ضد الأمراض المتوطنة

حملات في البحر الأحمر ضد الأمراض المتوطنة

حملات في البحر الأحمر ضد الأمراض المتوطنة