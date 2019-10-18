شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يتفقد الأماكن المقترحة لتركيب كرافانات للمأكولات والمشروبات بالكورنيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، طريق كورنيش النيل، لدراسة مقترح إحدى الشركات المتخصصة فى تركيب كرافانات مجهزة لبيع المأكولات الجافة والمشروبات الساخنة والمثلجة، التى سيتم تصميمها على شكل برتقال أو أناناس، بمساحة لا تزيد على 4 أمتار بعيدًا عن الرصيف الأساسى للكورنيش.

وتُعد هذه الكرافانات صديقة للبيئة، حيث تضم خزان مياه وآخر للصرف، ومزودة بمولد كهرباء، للحفاظ على الشكل العام والنسق الحضارى، كما سيسهم المشروع فى توفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين، وإتاحة الفرصة أمام الأسر والأهالى للاستمتاع بجمال الكورنيش، خاصة خلال الفترة المسائية.

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ووجّه المحافظ بتركيب مقاعد خشبية وجرانيتية بطول الكورنيش لتوفير سبل الراحة للمواطنين، مع استغلال المربعات والمساحات المطلة على النيل مباشرة بزيادة عدد المقاعد والمظلات وسلال القمامة.

وكلف مديرى الحدائق والمراسى السياحية بالتنسيق مع الشركات المؤجِّرة للمراسى للعمل على قص وتهذيب الأشجار والنخيل المزروعة على المراسى، مع إزالة أى عوائق بصرية تتسبب فى حجب رؤية البانوراما الطبيعية الساحرة لنهر النيل، وتحرير مخالفات فى حالة عدم الالتزام بذلك.

من جانبه، رفض عبدالناصر صابر، نقيب المرشدين السياحيين السابق، إقامة الكرافانات على كورنيش أسوان لعدم تشويه مظهر الكورنيش، لافتًا إلى أن الكورنيش من أجمل المتنزهات، وإنشاء أى كرافانات يتسبب فى الزحام والتأثير على مظهر النيل الجمالى.