"التأمين الصحى الجديد" تكشف آليات التعامل مع الأسر غير العاملة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، عن آليات التعامل فى النظام الجديد للأسر التى لا تعمل بأكملها، قائلاً: إذا ثبت عدم وجود مصدر دخل لهم يجرى بحث الحالة وتسجيلها بالكامل ضمن غير القادرين وتوفير العلاج لهم بالمجان دون سداد أى اشتراكات أو مساهمات فى الوحدات الصحية أو المستشفيات.
وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل، إن المواطن عليه التوجه للوحدات الصحية سواء ببطاقة الرقم القومى أو بشهادة الميلاد للأطفال للتسجيل بالمنظومة والحصول على الخدمة والرعاية الصحية الشاملة وفتح الملف العائلى والطبى وإسناد متابعته لأحد أطباء الأسرة.
وأوضحت منظومة التأمين الصحى الشامل، أن الدولة توفر خدمات داخل منظومة التأمين وفقاً لأعلى معايير صحية، ومبنية على الأدلة العلمية العالمية فى الكشف والتشخيص والعلاج الكامل حتى تمام الشفاء.
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