"فيديو وتحقيق وإلغاء رخصة مدى الحياة".. قصة أزمة "طائرة" محمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

في 13 أكتوبر، نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو، عبر حساباته الرسمية بموقع تويتر، من داخل قمرة قيادة الطائرة التي يستقلها متجها إلى المملكة العربية السعودية وهو يقود الطائرة ورد عليه قائد الطائرة خلال الفيديو (والله العظيم محمد رمضان اللي بيسوق الطائرة دلوقت)، ما أثار جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

للتفاصيل إضغط هنا

"مصر للطيران" تنفي

بعدها بساعات نفت شركة مصر للطيران، علاقتها بالفيديو المتداول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، الخاص بالفنان محمد رمضان وهو يقود إحدى الطائرات من داخل قمرة القيادة بجانب قائد الطائرة أثناء إحدى الرحلات.

وقالت مصادر بالشركة، إن هذا الموقف لم يتم مطلقًا على أي من رحلات الشركة سواء الدولية أو الداخلية.

وأشارت المصادر، إلى أن ما فعله "رمضان" يتعارض مع إجراءات السلامة الجوية، ما تحرص عليه الشركة الوطنية في جميع رحلاتها، وهو ما أكده بيان رسمي للشركة.

للتفاصيل إضغط هنا

تفاصيل جديدة عن الطائرة

عقب الواقعة ظهرت تفاصيل جديدة عن الطائرة وأشارت مصادر إلى أن الرحلة كانت في طريقها من القاهرة إلى الرياض، والسبب قيام أحد الشخصيات السعودية الشهيرة بتحمل تكاليف إيجار الطائرة الخاصة، لنقل الفنان الشهير إلى العاصمة السعودية، لإحياء أول حفل له في المملكة ضمن احتفالات الرياض.

للتفاصيل إضغط هنا

تحرك برلماني

انتقدت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ما نشره الفنان محمد رمضان، وهو يستعرض قيادته لطائرة محملة بالركاب، قائلة: "فعل مستهتر يؤدي بحياة المواطنين، ويظهر صورة سلبية عن مصر".

وبحسب بيان لها، قالت إن ما فعله محمد رمضان، يسيئ للطيران المصري في خارج، خاصة في ظل النجاحات التي حققتها الدولة المصرية في هذا القطاع.

وطالبت بفتح تحقيق عاجل مع طاقم الطائرة، والوقوف على ملابسات هذا التصرف الطائش، الذي يعكس مدى الإهمال والاستهتار بأرواح المواطنين.

للتفاصيل إضغط هنا

الطيران تحقق

في اليوم الثاني من الواقعة أصدرت وزارة الطيران بيانًا رسميًا لإيقاف قائد الرحلة ومساعده عن العمل والطيران وإحالتهما للتحقيق العاجل؛ لارتكابهما فعلًا ممنوعًا منعا باتا طبقا لقواعد وتعليمات الطيران المدني العالمي والمصري وضد سلامة الطيران المدني المصري.

Advertisements

وأوضحت الشركة أنها لن تقبل المساس بسلامة الطيران المدني المصري وأنها ستقف وقفة رادعة لكل من يخالف قوانين وتشريعات الطيران المدني وستحاسب كل مخطئ.

للتفاصيل إضغط هنا

ردود قانونية

توالت الردود القانونية عقب الواقعة وأكد الدكتور شوقي السيد، الخبير القانوني، إن تلك الواقعة تعتبر جنائية، مضيفا، في تصريح لمصراوي، أن سلطات المطار هي من تبلغ عن تلك الواقعة؛ لمخالفة طاقم الطائرة والشركة المسؤولة، لقواعد ونظم الطيران الدولي لأن القانون لا يسمح بذلك خاصة أن قائدها سمح للفنان محمد رمضان بدخول قمرة القيادة وقيادة الطائرة.

نص البند رقم "5" من المادة (46) لقانون سلطة الطيران المدني، على أنه "يحظر التحليق بإهمال أو برعونة على وجه يعرض حياة الآخرين أو ممتلكاتهم للخطر"، والبند "7" على أنه يحظر على أي شخص أن يقود طائرة، أو أن يعمل كأحد أفراد طاقمها، طالما هو تحت تأثير سُكر أو مخدر أو أي مادة أخرى تؤدي إلى إضعاف مقدرته على القيام بواجباته على الوجه الأكمل، وفي كل الأحوال يحظر عليه تناول أي شيء من ذلك أثناء فترة عمله.

كما تنص المادة (159): على أن عقوبة الأفعال التي تعرض سلامة الطيران للخطر: غرامة لا تزيد على ألفي جنيه مصري، وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: بند "7": "قيادة طائرة دون الحصول على الشهادات أو الإجازات المقررة أو دون الحصول على تصريح خاص بذلك من سلطات الطيران المدني".

للتفاصيل إضغط هنا

أول رد لرمضان

اتهم محمد رمضان قناة الجزيرة بسبب حديثها عن قيادته لطائرة مدنية تقل ركابا.

ونشر رمضان فيديو عبر حسابه على تويتر، وكتب بداخله: "تاني يا قناة الجزيرة، دي مش طيارة ركاب دي طيارة خاصة وأنتم عارفين".

وبخصوص قيادته للطائرة، كتب بالفيديو: "واللي قال إنني أنا اللي طاير بها صاحبي وبيهزر، وكابتن الطيارة أكيد كان قافل لوحة التحكم بالكامل، ووصلنا بالسلامة قبل ميعادنا".

للتفاصيل إضغط هنا

فصل الطيار مدى الحياة

في مساء الخميس 17 اكتوبر، أعلنت وزارة الطيران المدني، انتهاء نتائج التحقيقات في الواقعة والتأكد من ثبوت ارتكاب مخالفات لقوانين الطيران المدني المصري، قررت الوزارة إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة، وسحبها مدى الحياة، وعدم توليه مستقبلًا أي أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية، وسحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام".

للتفاصيل إضغط هنا

استقالة مدير الشركة

عقب إقالة الطيار صاحب الواقعة تقدم الطيار رشدي زكريا، رئيس شركة سمارت للطيران والخاصة بإيجار الطائرات باستقالته الى الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، والذي قبل استقالته ووجه له الشكر على مجهوداته خلال فترة توليه رئاسة الشركة.

للتفاصيل إضغط هنا