ما شروط تنفيذ حكم رؤية الأطفال وفقًا لقانون الأحوال الشخصية؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم القانون رقم 100 لسنة 1985، أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك . ويرصد الـ"الخليج 365"، أبرز الشروط لتنفيذ حكم الرؤية وفقا لقانون الأحوال الشخصية فى النقاط التالية: 1ـ لا ينفذ حكم الرؤية قهرا وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى. 2ـ إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا . 3ـ للزوج إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى "الرؤية". Advertisements 4ـ للزوج إقامة دعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى"الرؤية". 5ـ تتم الرؤية بالنوادى الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة. 6ـ تكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة . 7ـ تتم خلال أيام العطلات الرسمية. 8ـ ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيًا .

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