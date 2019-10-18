شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تتابع المدارس المتأخرة فى تسليم الكتب للطلبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل المدارس استلام الكتب والمقررات الدراسية لتسليمها للطلبة وخاصة كتاب كونكت بلس لطلاب النظام الجديد للتعليم حيث تسلمت عدة مدارس تجريبية بمحافظة القاهرة خلال أيام قليلة مضت النسخ المطلوبة وتم تسليمها للطلاب على غرار مع تم فى باقى محافظات الجمهورية.

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تتابع مع وكلاء الوزارة فى المديريات الكميات المتأخرة من الكتب حتى تصل إلى أيدى الطلاب فى المدارس للاطمئنان على حصول الطلاب عليها.

واوضحت المصادر أن جميع المدارس تسلمت كتب الطلاب فى النظام القديم من الثالث الابتدائى حتى الثالث الثانوى، ولا توجد أى كتب متأخرة، وأيضا كتب النظام الجديد أوشكت المدارس على استلام الكميات المطلوبة ولا توجد أى مشكلات تتعلق بوصول الكتب للمديريات والمدارس.

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وكان أولياء أمور أعلنوا خلال الأيام الماضية عدم تسلم أبنائهم بعض النسخ لكتب العام الدراسى الجديد.