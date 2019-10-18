شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تستمر فى طرح التقاوى الشتوية بمنافذ الوزارة وتخصص لجانا للمتابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، طرح التقاوى الشتوية، بجميع بمنافذ البيع التابعة لوزارة الزراعة بمحافظات الجمهورية، وحملات للمرور اليومى من الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، ومديريات الزراعة ، ومعهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، على الجمعيات الزراعية، لمتابعة توزيع التقاوى على الفلاحين.

قال الدكتور عباس الشناوى ، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية ، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن إدارة انتاج التواصل تواصل طرح التقاوى بالمنافذ المخصصة، مضيفا أن هناك لجان مشكلة لمتابعة توزيع التقاوى الشتوية على الفلاحين وعلى رأسها "القمح ، والشعير، والبرسيم، والفول البلدى، وغيرها من المحاصيل الشتوى، موضحا أن جميع التقاوى الشتوية بمنافذ إدارة انتاج التقاوى، ومنافذ التوزيع التابعة للجمعيات التعاونية الزراعية.

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ياتى ذلك بعد انتهاء الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، من إعداد وتجهيز التقاوى الشتوية من قبل محطات الغربلة استعداد لزراعات الموسم الشتوى، وهناك لجان متابعة دورية على محطات الغربلة لطرح جميع كميات تقاوى القمح والشعير والفول البلدى للمساحات المستهدفة، حيث تعمل محطات إنتاج وغربلة التقاوى على مستوى الجمهورية دوريا منذ استلام تقاوى خام القمح والشعير والفول وغيرها من المحاصيل الشتوية لتجهيزها.