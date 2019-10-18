اللجان النوعية بمجلس النواب تستأنف اجتماعتها الأحد المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب الأحد، اجتماعتها لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة.

وتعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماعا لمتابعة مدى تنفيذ كل من وزارتي المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للتوصيات العامة التي وردت بتقرير اللجنة العام عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2017 / 2018.. كما تناقش اللجنة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الجمارك.

وتناقش لجنة الشئون الاقتصادية قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000 (من حيث المبدأ) بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وتبحث لجنة الشئون الإفريقية، آخر التطورات والتحركات الخارجية على الساحة الأفريقية.. كما تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي مشروعات الإصلاح الإداري التي تقوم بها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وتناقش لجنة الصناعة طلبا الإحاطة المقدمان من النائب سليمان وهدان وكيل المجلس، بشأن: قيام وزارة التجارة والصناعة بتسجيل بعض الماركات التجارية دون تحديد مواصفات موحدة، مما أدى إلى احتكار الاستيراد على أفراد محددين حسبما ورد بطلب الإحاطة.. وتعاقد هيئة التنمية الصناعية مع أحد رجال الأعمال لإنشاء مصنع بنجر السكر منذ عام 2013 بمنطقة الجنوب- بمحافظة بورسعيد - في إطار استراتيجية الدولة 2030 ولم يتم إنجاز المشروع على أرض الواقع حتى الآن - حسبما ورد بطلب الإحاطة.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور محمود شحاتة، بشأن المشكلات التي تواجه المستثمرين من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية فيما يتعلق بتخصيص الأراضي الصناعية - حسبما ورد بطلب الإحاطة، بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.

وتبحث لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (334) لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض (مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف) بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 5/ 5 / 2019.

وتناقش لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 486 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل "مشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية (برايد) بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والذي يُقدم من الصندوق بمقتضاه لجمهورية مصر العربية قرضاً تبلغ قيمته 53 مليون و200 ألف يورو ومنحة تبلغ قيمتها 860 ألف يورو، والموقع في روما بتاريخ 18/ 2 / 2019 بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الاقتصادية، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بالاشتراك مع مكاتب لجان الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية التشريعية.

وتعقد لجنة التعليم والبحث العلمي اجتماعا لمناقشة، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 357 لسنة 2019 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الفقرة الفرعية (1) من الفقرة 1 من الخطابات المتبادلة بين الدولتين الموقعة بتاريخ 14/ 12 / 2015 لزيادة قيمة منحة إنشاء العيادات الخارجية مستشفي الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة من 1.560 مليار ين ياباني لتكون 1,983 مليار ين ياباني والموقعة في القاهرة بتاريخ 16/ 6 / 2019، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الاقتصادية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية.

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وتناقش لجنة النقل والمواصلات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 485 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاق قرض (تحديث الخط الأول لمترو القاهرة) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 205 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 1/ 8 / 2018، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

وتنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، بعض الاتفاقيات الدولية المحالة إلى اللجنة (بشأن طريقة إقرارها):

- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 512 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا والموقع في القاهرة بتاريخ 4/ 8 / 2019.

- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 513 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات - المساعدة في إنشاء شركة لنقل البضائع عبر السكك الحديدية تابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك بمبلغ 940 ألف يورو والموقع بتاريخ 19/ 8 / 2019.

- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 514 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات - المساعدة في تنفيذ المشتريات وذلك بمبلغ 555 ألف و343 يورو والموقع بتاريخ 19/ 8 / 2019.

- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 519 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (اوفيد) بمبلغ 14 مليون دولار أمريكي وذلك لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد والموقع بتاريخ 24/ 7 / 2019.

كما تنظر اللجنة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.

وتستكمل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، مناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به رقم 119 لسنة 2008، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية.

وتناقش لجنة العلاقات الخارجية، "آفاق العلاقات المصرية – الصينية في ضوء التطورات العالمية والإقليمية" وذلك بحضور السفير لياوليتشانج، سفير الصين الشعبية بالقاهرة، والوفد المرافق.