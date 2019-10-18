"قضاة مصر": لن نقبل الاعتداءات على رجال النيابة العامة عبر الأحاديث المغلوطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أن مجلس إدارة نادي قضاة مصر بكل أسف ما تم بثه خلال الأيام الماضية في إحدى القنوات الفضائية، وعلى مواقع الإنترنت "يوتيوب"، من أحاديث مغلوطة واعتداءات متكررة تنال من منصب النائب العام ورجال النيابة العامة.

وأكد المستشار "محمود" في بيان صحفي، الجمعة، أن نادي القضاة لم ولن يقبل استمرار مثل هذه الاعتداءات السافرة التي زادت حدتها في الأيام الأخيرة بشكل غير مسبوق، حفاظا على قيمة المنصب الرفيع الذي تتولى النيابة مسئوليته عن المجتمع وتمثيل المصالح العامة وأمانة الدعوى الجنائية، وحفاظا على عدم استخدام هذه القنوات لتضليل المشاهدين.

وشدد المتحدث باسم النادي، أن هناك سبل قانونية نظم المشرع سلوكها لاقتضاء الحقوق ليس من بينها توجيه السباب وإهانة الرموز القضائية.

وأكد أن سيادة القانون هي أحد أهم الركائز الأساسية للدولة المصرية ويتجسد هذا المبدأ بخضوع كل سلطة من سلطات الدولة الثلاث لمبادئ القانون، وكذلك التزام الأفراد أيا كانت مهنتهم وقيمتهم وقدرهم بحدود القواعد القانونية.

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وأشار المستشار "محمود"، إلى أن القوانين والتقاليد القضائية التليدة والأعراف العلمية الراسخة تحظر الخوض فيما هو مطروح على النيابة العامة من تحقيقات وعلى الأحكام القضائية أيا كان أطرافها تطبيقا لسيادة القانون وترسيخا له.

وحسب البيان، شدد نادي القضاة، أنه لن يتوانى في القيام بدوره في الدفاع عن قضاة مصر ورجال النيابة العامة وسيتخذ الإجراءات القانونية الرادعة لرد هذه التجاوزات المسيئة للقضاة ورجال النيابة العامة.

وأهاب النادي، عدم تناول القضاة ورجال النيابة العامة والأحكام القضائية بالنقد والتعليق والانصياع لصوت القانون منعا من الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية.

​وأتم بيانه: "نناشد وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والتي نكن لها كل احترام وتقدير ونثمن دورها في توعية الرأي العام ودعم استقلال الوطن ألا تجعل ساحاتها الإعلامية منابر لمن يدنسوا محراب العدالة بأحاديث مغلوطة ومفتراة في غير موضعها".