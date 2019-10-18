شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الرد على بيان الحكومة بشأن «سد النهضة» تجتمع الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، رئيس اللجنة الخاصة المشكلة من البرلمان لمناقشة والرد على بيان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وكذلك بيانات وزراء الخارجية والرى والإسكان، بشأن سد النهضة الأثيوبى، إن اللجنة ستبدأ أول جلساتها بعد غدٍ، بحضور رؤساء لجان الأمن القومى والزارعة والعلاقات الخارجية والصحة.

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ورفض «وهدان» التعليق على بيانات الحكومة المتعلقة بأزمة السد الإثيوبى، وقال لـ«المصرى اليوم» إنه سيعلن موقفه داخل اللجنة بعد الاستماع لآراء كافة أعضاء اللجنة ورفع موقفها إلى المجلس لمناقشتها فى الجلسة العامة، مشيراً إلى أن اللجنة الخاصة غير ملزمة بوقت محدد للرد على بيان الحكومة فى هذا الصدد حتى تتمكن من مناقشة كافة التصريحات التى صدرت من رئيس الحكومة ووزرائه المختصين. وأضاف «وهدان» أن الاجتماع الذى ستعقده اللجنة سيضع خطة لآلية مناقشة البيانات، وستدعو اللجنة الحكومة والخبراء المختصين فى اجتماعاتها للإجابة على كافة الاستفسارات التى سيطرحها الأعضاء قبل إعداد التقرير.

وقال هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة وكذلك جميع المصريين ليسوا ضد بناء إثيوبيا للسد لتحقيق التنمية لشعبها لكن بشرط عدم الإضرار بمصلحة مصر وحقوقها التاريخية فى مياه النيل.

وأشار الحصرى، لـ«المصرى اليوم»، إلى أن الخلاف بين مصر وإثيوبيا، تتركز حاليا فى فترة ملء خزان السد بالمياه، إذ تصر أديس أبابا على ملء الخزان خلال ٣ سنوات فقط، وهو ما يلحق ضرراً جسيماً بمصر التى تطالب بمد الفترة لـ٧ سنوات، حتى لا تتأثر حصتها من مياه النيل، مشدداً على دعم ومساندة البرلمان للقيادة السياسية فى خطواتها للانتهاء من هذه الأزمة. وأضاف الحصرى أن مياه النيل خط أحمر بالنسبة لمصر، نظراً لأن النهر هو المصدر الرئيسى للمياه المستخدمة فى الشرب والزراعة، متوقعاً أن يفوض البرلمان الرئيس عبدالفتاح السيسى فى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة فيما يخص أزمة السد الأثيوبى، وذلك بسبب ثقة أعضاء المجلس فى القيادة السياسية فى الحفاظ على حقوق مصر فى نهر النيل.