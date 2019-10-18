شكرا لقرائتكم خبر عن «شكري» يبحث مع رئيسة برلمان لاتفيا التعاون بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث سامح شكرى، وزير الخارجية، أمس، مع رئيسة مجلس النواب اللاتفى، إينارا مورنيس، تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، والتطلع لتطويرها في شتى المجالات خلال الفترة المقبلة.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية، إن «شكرى» أشار إلى تطلعه لأن تسفر زيارته الحالية عن نتائج ملموسة تدعم مسار العلاقات بين البلدين الصديقين.

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وأضاف «حافظ» أن «شكرى» تناول أهمية دفع التعاون البرلمانى بين البلدين، مستعرضا الأوضاع الاقتصادية في مصر، وبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذي تقوم به الحكومة لتحقيق تطلعات الشعب نحو التنمية الشاملة والمستدامة من خلال اقتصاد تنافسى ومتوازن ومتنوع.

كما تم التطرق خلال اللقاء إلى التعاون بين البلدين في المجال الثقافى، حيث أشارت رئيسة البرلمان اللاتفى، إلى الأهمية التي توليها بلادها للتعاون مع مكتبة الإسكندرية، فضلاً عن التعاون في مجال التعليم العالى، واهتمت بالتعرف على تقدير مصر لمجريات التطورات فيما يتعلق بالأوضاع في المنطقة، حيث أثنت على المواقف المصرية الداعمة للأمن والاستقرار الإقليمى.

وفى هذا السياق، تناول اللقاء الأوضاع في سوريا، حيث شدد «شكرى» على إدانة مصر للعدوان التركى على الأراضى السورية.

ولفتت «مورنيس» عن تطلع بلادها لافتتاح سفارة مصرية في ريجا، منوهة بأهمية السفارة اللاتفية بالقاهرة بالنسبة إلى بلادها كونها السفارة الوحيدة بإفريقيا.