شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أطفال سوريا يصرخون: السفاح أردوغان يحرقنا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداولت منصات تركية معارضة، فيديو يكشف عن جرائم أردوغان فى شمالى سوريا، ضد الأطفال، وما يرتكبه الاحتلال التركى من انتهاكات ضد الإنسانية.
ويظهر فى الفيديو، طفل صغير تعرض للاحتراق نتيجة ما تقوم به القوات التركية فى بلادهم، ويأتى ذلك ضمن مئات الجرائم التى يشنها النظام التركى على المواطنين فى سوريا.
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