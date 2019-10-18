كل ما تريد معرفته عن محور سمالوط بالمنيا لربط شرق وغرب النيل × 10 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى 10 معلومات كل ما تريد معرفته عن محور سمالوط بالمنيا، وأهميته لأهالى الصعيد وموعد انتهاء تنفيذه، بعد تكيلف القيادة السياسية بضرورة حل مشاكل نزع الملكية التى كانت تعطله. 1ـ المحور الجديد يمتد بطول 24 كم. 2ـ المحور يشمل 43 كوبرى ونفق فى مناطق التقاطعات المرورية والترع والمصارف. 3ـ المشروع يتضمن 4 كبارى رئيسية أعلى طريق القاهرة ـ أسوان الصحراوى الشرقى وأعلى نهر النيل وأعلى ترعة الإبراهيمية وشرط السكة الحديد وطريق القاهرة ـ أسوان الزراعى الغربى وأعلى طريق القاهرة ـ أسوان الصحراوى الغربى. 4ـ تكلفة المشروع تصل إلى 1.45 مليار جنيه. Advertisements 5ـ المحور الجديد يربط من طريق القاهرة ـ أسوان الصحراوى الشرقى حتى طريق القاهرة ـ أسوان الصحراوى الغربى مروراً بنهر النيل وطريق القاهرة ـ أسوان الزراعى بمدينة سمالوط بمحافظة المنيا. 6ـ يبلغ عرضه 21 مترا ويضم حارتين فى كل اتجاه عرض كلا منها 3.75 متر. 7ـ مشكلة نزع ملكية الأراضى المتعارضة مع مسار المحور المشكلة كانت الأكبر التى واجهت استكمال مشروع على مدار عام مضى قبل حلها بتدخل وتكليف القيادة السياسية بضرورة حل أى مشكلات تواجه وتعطل سرعة إنجاز هذا المشروع. 8ـ محور سمالوط يتكون من 29 كوبرى علويا 19 نفقا و2 بربخ بجانب أعمال طرق ومداخل بطول 22 كم. 9ـ سيساهم فى ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل مما سيوفر الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل. 10ـ مخطط انتهاء تنفيذه نهاية العام الجارى.

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