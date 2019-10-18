شكرا لقرائتكم خبر عن مئات الآلاف يحتفلون بالليلة الختامية لمولد السيد البدوي في طنطا وسط إجراءات أمنية مشددة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
احتفلت مدينة طنطا بمحافظة الغربية بالليلة الختامية لمولد السيد البدوي، بحضور مئات الآلاف من المريدين، وسط أجواء احتفالية رائعة وإجراءات أمنية غير مسبوقة.
وقال شريف أنور، أمين عام حزب الحرية بالغربية، في بيان، إن «مدينة طنطا استقبلت اكثر من ٢ مليون مريد خلال الاحتفالات بالمولد موضحا أن حزب الحرية شارك بجميع اعضائه في الاحتفالات»، على حد قوله.
وعقد الحزب بالغربية اجتماعًا بحضور جميع القيادات للإعلان عن تطوعهم لمساعدة الأجهزة التنفيذية في التنظيم والإشراف واستضافة المريدين.
وأوضح أن جميع أعضاء وقيادات الحزب في خدمة زوار مدينة طنطا، ومنازلهم مفتوحة لكل الضيوف.
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