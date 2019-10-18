شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء ربط «مجمع بنبان» للطاقة الشمسية بالشبكة القومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اكتمال كل محطات «مجمع بنبان» للطاقة الشمسية في أسوان، وربط جميع محطاته البالغ عددها 32 محطة شمسية بالشبكة القومية للكهرباء لتضيف 1465 ميجاوات لقدرات مصر من الكهرباء.

وقال وزير الكهرباء، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن تلك الخطوة تأتى ضمن خطوات الوزارة في تنفيذ استراتيجية الطاقة المتجددة للوصول إلى مشاركة الطاقات المتجددة بنسبة 20% من الطاقة الكهربائية بحلول عام 2022 حيث تعكف حاليًا على إجراء دراسات مكثفة لإنشاء محطات طاقة رياح وشمسية في منطقة عيون موسى بقدرات 700 ميجاوات.

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وقال الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن محطات مجمع بنبان الشمسى في أسوان اكتملت بالكامل وتم توصيل آخر محطات المجمع بالشبكة القومية، ويجرى حاليا إجراء التشغيل التجارى لها والتى تنتهى خلال الأسبوع المقبل ليتم ربطها بشكل نهائى بالشبكة القومية، مؤكدا أن مجمع بنبان الشمسى من المشروعات التي تفخر الهيئة بوجودها على أرض مصر، والتى دعمها بقوة وزير الكهرباء بإجراء تعديلات مهمة سواء تشريعية أو في تعريفات التغذية لمشروعات الطاقة المتجددة.

وأكد أن الهيئة تقوم حاليًا بإجراء التقييم المالى لمشروع جديد لإنشاء محطة طاقة رياح في منطقة خليج السويس بقدرة 250 ميجاوات بمشاركة دول الاتحاد الأوروبى وباستثمارات تبلغ حوالى 6 مليارات جنيه، وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم توقيع عقد المحطة أول العام المقبل لبدء إنشائها.

وأوضح رئيس الهيئة أن منطقة خليج السويس من المناطق الواعدة في قطاع مشروعات الرياح، وذلك أحد الإيجابيات لمشروع أطلس الرياح الذي قامت الهيئة بتحديثه خلال العامين السابقين، وهو ما أوضح توافر مناطق واعدة في مصر تتمتع بسرعات رياح عالية في غرب خليج السويس وعلى جانبى نهر النيل وبعض المناطق في سيناء، بما يؤهلنا لإقامة مشروعات كبرى لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.