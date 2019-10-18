شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يقيل مدير مكتبه بعد مكالمة من الأمن: «بيفتش مكتبك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقال الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، مساء الخميس، مدير مكتبه، عقب مكالمة من الأمن تفيد بدخوله لتفتيش مكتبه بعد مغادرة المحافظ.

كان المحافظ قد تلقى مكالمة من أحد أفراد الأمن بالمحافظة تفيد بتفتيش مدير مكتبه، مجدى كمال، مكتب المحافظ عقب مغادرة المحافظ، ما دفع المحافظ للعودة فجأة للمحافظة، واكتشف وجود مدير مكتبه بمفرده بالمحافظة، ما دفع المحافظ للانفعال عليه وقرر إقالته من منصبه، ونقله للعمل بحي شرق المنصورة.

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ورفض أمن المحافظة خروج مدير مكتب المحافظ بأى أوراق من المحافظة مؤكدين أن تعليمات المحافظ هي الخروج دون أي ملفات أو أوراق.

من جانبه، قال محافظ الدقهلية، في تصريحات لـ«المصرى اليوم» «إنه بالفعل تمت إقالة مدير المكتب، مساء الخميس، لأسباب تخص التقصير في أداء عمله وسيتم نقله للعمل في حى شرق لحين خروجه على المعاش بعد عدة شهور قليلة».

وعلق على واقعة تفتيش مكتبه قائلا: «أنا ماعنديش حاجة أخبيها علشان أقلق من تفتيش أحد لمكتبى، وكل أوراقى بأعطيها لمكتبى لتصويرها، لأنها أوراق تخص المحافظة، ولما رجعت المحافظة فجأة لم أجد مدير المكتب داخل مكتبى بل كان خارجه، وقررت إقالته من منصبه منذ فترة، لكن لم يكن حان الوقت المناسب، كما أنه دخل لجنة القيادات بالمحافظة أكثر من مرة ورسب فيها».