شكرا لقرائتكم خبر عن حظك اليوم.. توقعات الأبراج ليوم الجمعة 18 أكتوبر 2019 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
الحمل: 21/3 إلى 20/4
قد ترغب فى الفرار من حكم المسؤوليات والواجبات. ربما تستطيع أن تخطف بعض الوقت لتكون وحيدًا.
الميزان : 21/9 إلى 20/10
تبدو شديد الحساسية فى هذه الفترة، ربما إذا راجعت الأحداث تعود إلى حالتك الطبيعية.
الثور : 21/4 إلى 20/5
بداية جديدة ومهام جديدة، أنت فى منتصف طريق كل شىء وتبدو عازما على الانتهاء من كل هذه المواضيع.
العقرب: 21/10 إلى 20/11
ليس هذا الوقت المناسب للثقة المطلقة فى النفس ربما عليك بمراجعة التفاصيل، قد تجد بعض الأقارب متقلبين.
الجوزاء: 21/5 إلى 20/6
يوم هادئ بسبب وجود القمر فى البيت الثانى عشر. عليك أن تجد وقتا للتفكير وليس التفاعل مع أحداث الحياة.
القوس: 21/11 إلى 20/12
لابد أن تكافئ نفسك إذا أنجزت ما عليك اليوم ولا تجعل الغرور يداهمك، واتبع الصبر مع كل ما ينغص عليك فرحتك.
السرطان: 21/6 إلى 20/7
قدراتك فى الإقناع قوية جدًا، وتعود إلى مرحك ونضارتك ولذلك تجد من يحقق لك ما تريد.
الجدى: 21/12 إلى 20/1
لديك رغبة للعب والمرح ولم لا فأنت تعمل طوال الوقت وقد تجد مع أولادك صحبة ذات قيمة.
الأسد: 21/7 إلى 20/8
عليك بتوسيع مداركك واستيعاب الحياة. مع اختلاف الفصول تشعر بأحاسيس مختلفة.
الدلو: 21/1 إلى 20/2
كلما أنهيت سوء التفاهم سريعًا وفرت وقتا لحل المشاكل، مكان المريخ لن يجعلك تفكر فى أكثر من موضوع كعادتك.
العذراء: 21/8 إلى 20/9
تبدأ الأمور العملية تتحسن وبعد الانتهاء منها تبحث عن صحبة الأصدقاء. قد تكون الأمور العائلية فى آخر أجندتك.
الحوت: 21/2 إلى 20/3
يبدو أنك مطالب بتلبية دعوات كثيرة وربما هناك مشاريع ومواضيع جديدة فى الأجواء.
كانت هذه تفاصيل خبر حظك اليوم.. توقعات الأبراج ليوم الجمعة 18 أكتوبر 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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