شكرا لقرائتكم خبر عن حظك اليوم.. توقعات الأبراج ليوم الجمعة 18 أكتوبر 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

الحمل: 21/3 إلى 20/4

قد ترغب فى الفرار من حكم المسؤوليات والواجبات. ربما تستطيع أن تخطف بعض الوقت لتكون وحيدًا.

الميزان : 21/9 إلى 20/10

تبدو شديد الحساسية فى هذه الفترة، ربما إذا راجعت الأحداث تعود إلى حالتك الطبيعية.

الثور : 21/4 إلى 20/5

بداية جديدة ومهام جديدة، أنت فى منتصف طريق كل شىء وتبدو عازما على الانتهاء من كل هذه المواضيع.

العقرب: 21/10 إلى 20/11

ليس هذا الوقت المناسب للثقة المطلقة فى النفس ربما عليك بمراجعة التفاصيل، قد تجد بعض الأقارب متقلبين.

الجوزاء: 21/5 إلى 20/6

يوم هادئ بسبب وجود القمر فى البيت الثانى عشر. عليك أن تجد وقتا للتفكير وليس التفاعل مع أحداث الحياة.

القوس: 21/11 إلى 20/12

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لابد أن تكافئ نفسك إذا أنجزت ما عليك اليوم ولا تجعل الغرور يداهمك، واتبع الصبر مع كل ما ينغص عليك فرحتك.

السرطان: 21/6 إلى 20/7

قدراتك فى الإقناع قوية جدًا، وتعود إلى مرحك ونضارتك ولذلك تجد من يحقق لك ما تريد.

الجدى: 21/12 إلى 20/1

لديك رغبة للعب والمرح ولم لا فأنت تعمل طوال الوقت وقد تجد مع أولادك صحبة ذات قيمة.

الأسد: 21/7 إلى 20/8

عليك بتوسيع مداركك واستيعاب الحياة. مع اختلاف الفصول تشعر بأحاسيس مختلفة.

الدلو: 21/1 إلى 20/2

كلما أنهيت سوء التفاهم سريعًا وفرت وقتا لحل المشاكل، مكان المريخ لن يجعلك تفكر فى أكثر من موضوع كعادتك.

العذراء: 21/8 إلى 20/9

تبدأ الأمور العملية تتحسن وبعد الانتهاء منها تبحث عن صحبة الأصدقاء. قد تكون الأمور العائلية فى آخر أجندتك.

الحوت: 21/2 إلى 20/3

يبدو أنك مطالب بتلبية دعوات كثيرة وربما هناك مشاريع ومواضيع جديدة فى الأجواء.