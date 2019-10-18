شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة طبقًا للقانون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل الكثير من المواطنين عن عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة.. و"الخليج 365" يكشف فى النقاط التالية كل ما يخص الحياة الخاصة طبقاً للقانون.
ويقول المستشار نجيب ميلاد، إنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجنى عليه.
1- استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون.
2- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.
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