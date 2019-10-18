شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تحديث 36 منهجا ضمن مقررات المدارس الفنية لربط الخريجين بسوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إنه جرى تحديث 36 منهجًا ضمن مقررات المدارس الفنية تقوم على نظام المهارات والجدارات، وتم تطبيقها فى عدة مدارس فنية.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن المناهج تستهدف تخريج طالب اكتسب مهارات حقيقة يحتاجها سوق العمل المحلى والدولى والمناهج سيتم تطويرها باستمرار خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن المعلمين والموجهين هم من يقومون بتطوير وتحديث المناهج بالتعاون مع الصناعة ووزارة التربية والتعليم.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تتبنى خطة لتطوير منظومة التعليم الفنى تتوافق مع رؤية مصر 2030، والتى تستهدف توفير فنيين للعمل بالمشروعات القومية التى تنفذها الدولة.