شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إكسترا نيوز تكشف غباء قنوات الإخوان وأكاذيبهم عن مياه النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا يكشف أكاذيب قنوات الإخوان ، بشأن ترعة السلام.

وقالت القناة فى تقريرها، إن مقدم أحد البرامج بقناة مكملين الإخوانية بث أكاذيب حول أن وصول مياه ترعة السلام من نهر النيل إلى المحطة الرئيسية ببئر العبد الهدف منه هو توصيل المياه لإسرائيل .

وذكرت القناة، أن الإخوان وقنواتهم يعتبرون أن مخطط التنمية فى سيناء والمساحة الشاسعة فيها مخطط لخدمة إسرائيل ، مشيرة إلى أن أبواق الجماعة لا تجد شيئا تطلق عليه الشائعات.