كل ما تريد معرفته عن مهرجان تعامد الشمس بأبوسمبل × 11 معلومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ العد التنازلى لمهرجان تعامد الشمس على قدس الأقداس بأبوسمبل أقصى جنوب محافظة أسوان، ويستعرض ”الخليج 365” 11 معلومة حول التعامد وهى:
1- يعد تعامد الشمس ظاهرة فريدة جسدها القدماء المصريين فى معبد أبوسمبل بتعامد الشمس مرتين كل عام على قدس الأقداس بالمعبد الكبير للملك رمسيس الثانى.
2- تتكرر هذه الظاهرة مرتين كل عام 22 أكتوبر و22 فبراير.
3- تعرضت معابد أبوسمبل للغرق بعد بناء السد العالى وارتفاع منسوب المياه فى النيل، فكانب حملة النداء الدولية لإنقاذ آثار أبوسمبل والنوبة وتم نقل المعبد من مكانه الأصلى.
4- بعد نقل المعبد تغيرت مقاييس الفلك فى احتساب الظاهرة بعد أن كان يحتفل بها 21 أكتوبر و21 فبراير من كل عام.
5- تحتفل وزارة الثقافة بإقامة مهرجان تعامد الشمس ومدت فترة الاحتفال لتبدأ من يوم 16 أكتوبر/ فبراير، وتنتهى فى يوم التعامد 22 أكتوبر / فبراير.
6- أعلنت محافظة أسوان الطوارئ استعدادا لتعامد الشمس الحالى بالتنسيق مع الآثار وكافة الجهات المختصة.
7- يشارك فى مهرجان تعامد الشمس الحالى: 8 فرق فنون شعبية بإجمالى 300 فنان وفنانة وهى أسوان وتوشكى وبور سيعد وغزل المحلة وملوى وقنا وشلاتين والوادى الجديد.
8- يقام عرض للصوت والضوء بساحة معبدى أبوسمبل ليلة التعامد.
9- تقدم فرق الفنون الشعبية عروضا فنية بساحة المعبدين أيضاً فى ليلة التعامد.
10- من المقرر هذا العام افتتاح معرض منتجات القافلة الثقافية لأطفال المناطق الحدودية، ويشمل المعرض منتجات ورش الحرف البيئية وتصنيع مسرح العرائس.
11- تختتم الفرق الفنية عروضها بعد متابعة ظاهرة تعامد الشمس بساحة معبدى أبوسمبل فى صباح يوم 22 أكتوبر الجارى.
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