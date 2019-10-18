شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: تطوير 22 مركزا لخدمات المواطنين بسوهاج وقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه تم إصدار دليل إجراءات ينظم خدمات ترخيص البناء ورخص تشغيل المحلات، داخل محافظتى سوهاج وقنا ضمن برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر والممول جزئياً من البنك الدولى بقرض قيمته 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية قيمتها 457 مليون دولار.

وأضاف قاسم فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن من بين مشروعات البرنامج تحسين الخدمات المحلية الموجهة للأعمال والمواطنين، ولذلك تم إصدار دليل إجراءات ينظم خدمات ترخيص البناء ورخص تشغيل المحلات بما يضمن تقليص الفترة الزمنية المطلوبة لاستخراج رخص البناء ورخص تشغيل المحلات التجارية بنسبة 30%.

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وأوضح قاسم، أنه يجرى تطوير 22 مركز تكنولوجي لخدمات المواطنين وما يتبعهم من إدارات هندسية والمكاتب الخلفية الأخرى، فى المحافظتين وهو ما سيخدم حوالى 8.4 مليون مواطن بالمحافظتين بتكلفة إجمالية 48 مليون جنيه.

وكان وفد من بعثة البنك الدولى أجرت زيارة لمحافظتى سوهاج وقنا، لتقييم منتصف المدة لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، واستمرت أعمال بعثة البنك الدولي علي مدار أسبوعين، حيث قامت بزيارتين لمحافظتى سوهاج وقنا وعقدت عدة لقاءات وورش عمل مع وزير التنمية المحلية وعدد من كبار المسئولين فى وزارات التخطيط والصناعة والتنمية المحلية فضلا عن مكتب تنسيق البرنامج.