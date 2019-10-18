شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الجمعة 18/10/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الجمعة ، ففى مصر، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود ﻃﻘﺲ ﻣﻌﺘﺪل ﻋﻠﻰ السواحل اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﺔ اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎﻫﺮة ﺣﺘﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ شديد الحرارة على ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﻟﻄﻴﻒ ﻟﻴﻼ.





حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن ﺗﻘﻞ الروية فى اﻟﺸﺒﻮرة اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ على ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، ﻛﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺐ الأﻧﺤﺎء حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأﻣﻄﺎر ﻋﻠﻰ أقصى غرب البلاد وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻴﺞ اﻟﺴﻮﻳﺲ.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 21 ، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة.



الطقس فى الأردن الطقس فى الأردن نهاراً

يطرأ إنخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام إلى أقل بقليل.

ويكون الطقس خريفياً معتدلاً بوجهٍ عام في عموم مناطق المملكة،مع ظُهور كميات من السحب العالية، ويميل الطقس للحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

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وتظهر بعض السحب المتفرقة فوق مناطق البادية الشرقية، مع فرصة لهطول زخات محلية رعدية من المطر عصراً في تلك المناطق.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية.

ليلاً

تسود أجواء مائلة للبرودة في مختلف المناطق، وباردة نسبياً فوق الجبال والسهول الشرقية.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.