بالصور.. طنطاوي وشفيق في عزاء بهي الدين مرتجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

تصوير- هاني رجب:

قدم المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة الأسبق، واجب العزاء، اليوم الخميس، للمهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، في وفاة ابن عمه الدكتور بهي الدين عبدالحميد مرتجي، بمسجد عمر مكرم.

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كما حرص الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، على تقديم واجب العزاء للمهندس خالد مرتجي، وشاركت أيضًا السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، في العزاء.

وتقام مراسم العزاء بمسجد عمر مكرم، وشيعت الجنازة الاثنين الماضي بعد صلاة الظهر.

وتوفي صباح الاثنين الماضي، ابن عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وأعلن خالد مرتجي عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك" خبر الوفاة، وشيعت الجنازة بعد صلاة الظهر، والعزاء اليوم الخميس 17 أكتوبر بمسجد عمر مكرم.