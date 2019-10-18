مصر | حبس 6 أشخاص 45 يومًا على ذمة التحقيقات لاعتدائهم على موظف بالمطرية

أمرت نيابة المطرية، بحبس 6 أشخاص لاعتدائهما على موظف بجهاز القاهرة الجديدة أثناء تأدية عمله بالمطرية.

وتعود التفاصيل حينما تلقى رجال مباحث قسم المطرية، بلاغ من جهاز النجدة يفيد بقيام مجموعة من أصحاب المحلات العشوائية بالاعتداء على موظف حكومي.

وبالانتقال إلى مكان الحادث، بقوة من رجال المباحث برئاسة الرائد كريم البحيري، تبين قيام "احمد.ع.ا" و "شريف.ذ.ا" و "عبدالراحمن.م.ح" و 3 اخرون، باعتدائهما على موظف بالجهاز المركزي بالقاهرة الجديدة وذلك بسبب ان لدية امر بإخراجهما من المحلات العشوائية انقيادا الى امر الجهاز المركزي.

وبالقبض عليهم وبمواجهتهم أقرو بأنهم قامو بالاعتداء عليه بحجة ملكيتهم لماحة الاراضي، وتم احلتهم الى النيابة العامة، التي امرت بحبسهم 45 يوما على ذمة التحقيقات.

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كما أمرت نيابة المطرية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بتجارة وترويج العملات الاجنبية المزيفة بالمطرية.

وتعود التفاصيل حينما تلقى رجال مباحث قسم المطرية، عدة بلاغات وشكاوي تفيد بقيام "احمد.ع.س" 22 عاما بالوقوف المتكرر أمام البنك الأهلي المصري بالمطرية وبعرض العملات الأجنبية المزيفة على رواد البنوك.

وبإجراء التحريات تم التأكد من صحة المعلومات، وبقيام قوة برئاسة الرائد كريم البحيري نفاذا إلى اذن النيابة، وبإعداد الكمين اللازم تم القبض عليه وبحوزته عدة مبالغ من الدولارات والعملات الأجنبية المزيفة.

وبمواجهته، اأقر بانه كان يدير تجارة لتوزيع العملات المزيفة وتم إحالته الى النيابة العامة، التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.