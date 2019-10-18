أخبار مصر | أبرزهم عماد أديب وجمال عنايت.. 'الصحفيين' تستدعي 10 زملاء للتأديب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرزهم عماد أديب وجمال عنايت.. 'الصحفيين' تستدعي 10 زملاء للتأديب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصحفيين، أولى جلساتها مساء اليوم الخميس، بتشكيلها الجديد، برئاسة جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، وعضوية حسين الزناتي ومحمد يحيى يوسف، عضوي المجلس، فيما اعتذر صالح الصالحي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمستشار نبيل عطا الله نائب رئيس مجلس الدولة.

وقررت الهيئة استدعاء 10 من الزملاء الصحفيين، المُحالين للتأديب، بجلستي تحقيق يومي 5 و6 نوفمبر المقبل؛ لسماع أقوالهم فيما نُسب إليهم من وقائع ومخالفات بقانون النقابة وميثاق الشرف الصحفي، ومن بينهم الإعلامي عمادالدين أديب مالك صحيفة العالم اليوم، والإعلامي جمال عنايت رئيس مجلس إدارة الجريدة، ونجلاء ذكري رئيس التحرير، في الشكوى المُقدمة ضدهم من بعض الصحفيين بالجريدة، بفصلهم تعسفيًا وإغلاق ملفهم التأميني، في شهر أكتوبر عام 2018.

كما قررت الهيئة استدعاء الإعلامي عمادالدين أديب مالك صحيفة العالم اليوم، في واقعة أخرى، لسماع أقواله في الشكوى المُقدمة ضده أيضًا من بعض الزملاء بجريدة نهضة مصر، لفصلهم تعسفيًا عام 2015.

وقررت الهيئة حفظ بعض القضايا المنظورة، وانقضاء الدعوة التأديبية حيال بعض الزملاء الراحلين، واستعرضت الهيئة جميع القضايا المنظورة، وعددها 40 قضية، ووضعت جدول زمني لسماع أقوال المُحالين فيها خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.

يذكر أن العقوبات المنصوص عليها في قانون نقابة الصحفيين 76 لسنة 1970، تبدأ بلفت النظر، مرورًا بالغرامة، والوقف عن ممارسة المهنة لمدة عام، ثم الشطب من سجلات النقابة.