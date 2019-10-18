أخبار مصر | صالة مزادات عالمية تعلن بدء بيع 230 قطعة أثرية خلال أيام (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صالة مزادات عالمية تعلن بدء بيع 230 قطعة أثرية خلال أيام (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت صالة مزادات سوثبي في لندن عن بدء مزاد لبيع 230 قطعة أثرية تنتمي جميعها للحضارة الإسلامية، وأطلق المزاد تحت عنوان "فنون العالم الإسلامي" والذي يبدأ يوم 23 أكتوبر الجاري.

وحسب الصفحة الرسمية لصالة المزادات سوثبي، فهذا المعرض يضم أعمالاً فنية عالية الجودة من الهند ومصر وسوريا وبقية العالم الإسلامي، يرجع تاريخها إلى القرن السابع والقرن التاسع عشر، ويضم روائع فن الخط والرسم والسيراميك والأعمال المعدنية والمجوهرات والأثاث.

من بين أبرز المعروضات مجموعة مختارة من المخطوطات العربية والفارسية النادرة التي تعود إلى القرون الوسطى والمتعلقة بالطب، ومجموعة خاصة مهمة من المجوهرات الهندية، والتي تشهد على الثروة الكبيرة لحكام المغول والراجبوت، ومجموعة مختارة من أرقى اللوحات، بما في ذلك مجموعة بهاجافاتا النادرة، ولوحة بورانا لفنان كبير كان يعمل في كانجرا بنهاية القرن الثامن عشر.

وضمن أبرز المجموعات لوح خشبي مطعم بالعاج، من مصر ينتمي للقرن 15-16 م والقطعة معروضة بثمن يتراوح ما بين 10000إلى 15000 جنيه استرليني.

شمعدان كبير مملوكي من النحاس المطعم بالفضة، مصر، القرن الرابع عشر بثمن يتراوح ما بين 40,000 — 60,000 جنيه إسترليني.

لوحة مملوكية مكونة من قطعتين منحوتة من الخشب ونجمة مطعمة بالعاج، مصر ، القرن 13-14 20000 – 30000 الجنيه الإسترليني

حوض أو طست نحاسي كبير مملوكي، من مصر أو سوريا، نهاية القرن الخامس عشر / بداية القرن السادس عشر، 3000 – 4000 يورو.

سجادة مملوكية ، القاهرة، 15000 – 25000 الجنيه الإسترليني، وهي من ممتلكات ترجع لعائلة هابسبورج الإمبريالية.

وعاء نحاس مملوكي مطعم بالفضة، من مصر القرن الرابع عشر، 12000 - 18000 استرليني.

حامل مصحف من مصر مملوكي من القرن الخامس عشر، 10000 – 15000 الجنيه الإسترليني.

قرآن مضيئة (مصر) ، مصر ، المماليك ، القرن الخامس عشر، مخطوط سورة الأعراف (VII) ، الإصدار ٨٨ إلى سورة الأنفال (VIII) ، الإصدار ٤٠.

مخطوطة عربية على الورق ، 28 ورقة بالإضافة إلى ورقة ذبابة واحدة، 7 أسطر على الصفحة، مكتوبة بالحبر الأسود، آيات مفصولة بوردات الذهب والورنيش، علامات آية هامشية مع عنوان مُضاء ص .21 سورة متجهة إلى الثلث الذهبي المبينة باللون الأسود ، على شكل جلد بني مملوكي مع ميدالية ذات نجمة مركزية ، مع رفرف 35.3 في 26.4 سم.

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (توفي عام 1111 م) ، وإيهيا أولوم الدين ("إحياء العلوم الدينية") ، المجلد الثاني ، المهليقات ("ما الذي يؤدي إلى التوبة") ، المماليك ، مصر أو سوريا ، القرن الخامس عشر، 15000 - 20،000 إسترليني.

شمعدان نحاسي مصغر ، المماليك للسوق الأوروبية ، مصر أو سوريا ، حوالي القرن الرابع عشر / أوائل القرن الخامس عشر، 3000 – 5000 إسترليني.

قاعدة شمعدان من النحاس المملوكي الفضي ، مصر أو سوريا ، القرن الرابع عشر، 8000 - 12000 إسترليني.

قاعدة شمعدان من النحاس المملوكي الفضي، مصر أو سوريا، القرن الرابع عشر، 7000 – 10000 إسترليني.

طبق كبير من النحاس المملوك المعلب ، مصر ، حوالي 1500، 10000 – 15000 الجنيه الإسترليني، وعاء من النحاس الأصفر المملوك المصنوع من الفضة ، على الأرجح مصر ، حوالي القرن الرابع عشر، تقدير 5000 - 7000 إسترليني، وعاء من الفخار المملوكي نادر مع أسد بيبرس ، مصر ، حوالي 1260-77 ميلادي، 15000 - 25000 إسترليني.

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لوحة خشب مملوكية من خشب الأبنوس المذهل والعاج، مصر، القرن الخامس عشر، 150،000 - 200،000 إسترليني.

الملكية من مجموعة خاصة الفرنسية

حوض مملوكي معبأ بالنحاس مع اسم الأمير فارس الناصري، سوريا أو مصر ، القرن الخامس عشر

4000 - 6000 إسترليني

حوض نحاس مملوكي نادر محفور من عهد السلطان قايتباي (1468-1496)، مصر، أواخر القرن الخامس عشر

30000 - 50000 إسترليني

شمعدان من النحاس الأصفر المملوكي، مصر، القرن الرابع عشر

10000 - 15000 إسترليني

فانوس مملوكي مملوك، مصر، القرن الرابع عشر - الخامس عشر ، مع بعض الإضافات اللاحقة

30000 - 40000 إسترليني

صحن مملوكي ضخم مع تصميم ثعبان منقوش ، مصر ، القرن الرابع عشر

40000 - 60000 إسترليني

مطرقة باب برونزية مملوكية، مصر، القرن الرابع عشر

3000 - 5000 إسترليني

مرآة مملوكية من البرونز والذهب، مصر، القرن الرابع عشر

20000 - 30000 إسترليني

خوذة مملوكية من الصلب ، مصر ، أواخر القرن الخامس عشر

40000 - 50000 إسترليني