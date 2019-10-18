شكرا لقرائتكم خبر عن ساندرا نشأت: «متغاظة جدًا عشان معملتش الممر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت المخرجة، ساندر نشأت عن حزنها لعدم إخراجها لفيلم «الممر»، قائلة: «أنا متغاظة جدًا عشان معملتش فيلم الممر».

وكان استضاف الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج «يحدث في مصر»، المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، اليوم الخميس، المخرجة ساندرا نشأت، بعد مغامرة قام بها «عامر» من خلال فقرة أسبوعي بعنوان «الناس في التاكسي»، والتي يتقمص فيها «عامر» شخصية سائق تاكسي ويلتقي بالمواطنين.

وروت «نشأت» تجربتها مع المصريين ونزول الكاميرا لرصد الآراء في الشارع، كما كشفت كواليس الأعمال التي نقلت فيها نبض الشارع مثل «بتحلم بإيه»، و«شارك – مصر جميلة»، و«رفض التظاهر».