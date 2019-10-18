شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز المحطات فى قضية أحداث المغارة بسوهاج بعد تأجيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد قضية "أحداث المغارة" بسوهاج، من القضايا التى طبقت عليها محكمة النقض التعديل الأخير لقانونها (حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض)، بنظر الموضوع من المرة الأولى، حيث كانت المحكمة فى يوليو الماضى، قبلت طعون المتهمين وحددت جلسة 16 أكتوبر لنظر الطعون.

وخلال جلسة الأربعاء الماضى قررت المحكمة تأجيل نظر جلسة الموضوع فى طعن 66 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث المغارة" لجلسة 18 ديسمبر المقبل.

ويعرض ”الخليج 365” أبرز المعلومات عن تلك القضية:

1 - يعود تداول اسم "المغارة"، على هذه القضية إلى أحداثها، حيث أن الخلية الإرهابية التى تم ضبطها كانت فى إحدى المغارات بالجبل الغربى، بمركز جهينة بسوهاج، لذلك عرفت بـ"قضية المغارة".

2 - تعود أحداث القضية، إلى عام 2015 عندما وردت معلومات إلى ضباط الأمن الوطنى بسوهاج، عن وجود المتهمين فى إحدى المغارات بالجبل الغربى بمركز جهينة، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة، وتم القبض عليهم.

3 - وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم.

Advertisements

4 - عدد المتهمين فى القضية 190 شخصا بينهم 124 هاربا.

5 - فى أبريل 2018.. قضت محكمة جنايات سوهاج، غيابيا وحضوريا بمعاقبة 35 متهمًا بالسجن المؤبد، و61 حضوريا بالمشدد لمدة 15 سنة، و62 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات، و26 بالسجن المشدد 5 سنوات، و6 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات فى القضية.

6 - فى يناير 2109 حددت محكمة النقض جلسة 20 مارس لنظر أولى جلسات طعن المتهمين.

7 - 3 يوليو 2019 أصدرت محكمة النقض حكمها بقبول طعون المتهمين فى القضية.

8 - حددت المحكمة جلسة 16 أكتوبر الجارى لنظر موضوع القضية وإحضار المتهمين من محبسهم.

9 - قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 18 ديسمبر المقبل.