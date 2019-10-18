شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم اللبنانية تعلن إغلاق المدارس والجامعات اليوم بسبب التظاهرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية، فى خبر عاجل لها، أن وزارة التربية اللبنانية أعلنت إقفال المدارس والجامعات اليوم الجمعة بسبب التظاهرات. وذكرت قناة العربية، أن جمعية مصارف لبنان أعلنت إغلاق كافة البنوك.

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