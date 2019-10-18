أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تطعيم 7 ملايين طالب ضد الالتهاب السحائى مجانا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. الصحة:تطعيم7ملايين طالب بمراحل التعليم المختلفة ضد الالتهاب السحائى مجانا خريطة الوحدات الصحية لتسجيل المواطنين بالسويس ضمن التأمين الصحى الشامل وزير التموين: طرح 6 فرص لوجيستية تجارية فى المحافظات الشهر المقبل التضامن: رعاية 23 ألف طفل بلا مأوى خلال عامين فى 13 محافظة كهرباء جنوب القاهرة تطلق برنامج شحن العداد بالموبيل والفيزا الكهرباء تستعد لفصل الشتاء بمراجعة جميع المهمات وتنظيف خطوط نقل التيار التعليم العالى: إدراج 17 جامعة مصرية ضمن تصنيف التايمز العالمى فى قطاع الهندسة Advertisements ننشر أسماء الطلبة المقبولين بمدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية البيئة تناقش مع النقل أعمال تقييم ومراجعة الوضع البيئى للموانيء محافظة القاهرة: نقل 27 أسرة لمدينة بدر وهدم 7 عقارات بعزبة المدابغ الهجرة: بحث تسهيلات للمصريين بالخارج بشأن شراء أراضى بالعلمين الجديدة القوى العاملة تعلن تخريج 180 متدربا ومتدربة على مهن التفصيل والخياطة والسباكة "الأوقاف" تطلق حملة "هذا هو الإسلام" وتؤكد: الجماعات وظفت الفتوى وفق مصالحها فيديو وصور.. تعطل الخط الأول للمترو.. شلل مرورى بالقاهرة بعد سقوط رافعة ونش على الشبكة الكهربائية المغذية لقطارات حلوان - المرج.. توقف العمل فى 6 محطات.. عودة الحركة جزئيا وتوقعات بعودتها بالكامل مساء اليوم

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