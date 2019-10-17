شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الكهرباء والمياه لبورسعيد بعد انقطاع دام ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عاد التيار الكهربائي ومياه الشرب إلى كل أحياء بورسعيد بعد انقطاعهما عن كل المناطق لمدة ساعة. وقال مصدر بشركة القناة للكهرباء، طلب عدم ذكر اسمه، إن عطلًا مفاجئًا أصاب الكابل الرئيسي المغذي لمحطة الكهرباء، وقام فريق من مهندسين وفنيين من بورسعيد والإسماعيلية بالنقل إلى الكابل الاحتياطي، بعد سيطرة الظلام الدامس على المحافظة لمدة ساعة.

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