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شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توافد الزائرين والمريدين للاحتفال بالليلة الختامية لمولد «السيد البدوي» (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
توافد الآلاف من الزائرين والمريدين، مساء اليوم الخميس، على ساحة مسجد السيد البدوى ومنطقة الساري وخيام الطرق الصوفية بسيجر بمدينة طنطا، لحضور احتفالات الليلة الختامية لمولد السيد البدوى، وسط إجراءات أمنية مشددة.
يذكر أن سيدى أحمد البدوى، هو أحمد بن على إبراهيم البدوى السيد (فاس 1200- طنطا1276) لقب بالشيخ المعتقد الصالح أبوالفتيان، ولديه مسجد مشهور في طنطا وله طريقة معروفة باسم الطريقة الأحمدية، وينتسب السيد البدوى للإمام على بن أبى طالب، ولقب بالبدوى لأنه كان يتلثم على عادة بدو شمال أفريقيا.
وولد البدوى في فاس وسافر إلى مكة والعراق وزار الجيلنى والرفاعى وذهب إلى مصر، وأقام في مدينة طنطا وهناك ازدهرت طريقته وأتباعه كثر يلبسون العمم الحمراء ورمزهم علم أحمر، ويقام له مولد كبير في طنطا كل سنة، وعاصر معارك عسكرية كبيرة، مثل معركة المنصورة، ومعركة عين جالوت، كما عاصر سلاطين كبارًا مثل قطز والظاهر بيبرس.
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