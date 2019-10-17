شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: المنطقة اللوجستية بدمنهور ستعمل على توفير المنتجات بأسعار مناسبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي، إن اختيار المنطقة اللوجستية بدمنهور تم بعد عدة دراسات نظرا لموقعها المتميز، مشيرا إلى أنها ستعمل على تقليل تكلفة النقل والمحافظة على جودة تداول المنتجات وتقليل الفاقد منها، خاصة المنتجات الغذائية، ما يعمل على توفير تلك المنتجات بأسعار مناسبة وعادلة.

وأضاف وزير التموين في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس، أن جميع الأعمال التي تتم بالمنطقة يتم تنفيذها وفقًا لأحدث تقنيات التكنولوجيا العالمية تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بضرورة استخدام أحدث النظم والمستويات.

جاء ذلك على هامش قيام وزير التموين والتجارة الداخلية برفقة هشام آمنة، محافظ البحيرة، بوضع حجر الأساس لمشروع تجاري لإحدى الشركات، والمقام على مساحة 26 فدانا بما يعادل 109 آلاف و200 م²، بحجم استثمارات تصل إلى 2 مليار جنية، حيث يتكون المشروع من منطقة لسوق الجملة، ومخازن وثلاجات، ومنطقة ترفيهية وملاعب وحمامات سباحة، ومنطقة خدمات، وهو ضمن المشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة التجارية اللوجستية بدمنهور على الطريق الزراعي السريع والمقامة على مساحة 96 فدانا لتخدم أكثر من 10 ملايين نسمة من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة بإجمالي استثمارات تقدر بـ 10 مليارات جنيه ومن المتوقع زيادتها، ما يساهم في جذب الاستثمارات وتوفير 25 ألف فرصة عمل مباشرة أكثر من 75% منها لأبناء المحافظة .

وأوضح مصيلحي أنه سيتم خلال المرحلة القادمة افتتاح مناطق لوجستية جديدة بعدد من محافظات الجمهورية، وأنه جار العمل في ١٨ منطقة لوجستية ليصبح بكل محافظة منطقة أو منطقتان على الأقل، وذلك لإقامة أسواق الجملة بجانب المناطق اللوجستية بالمحافظات، بجانب وضع تخطيط للأراضي اللازمة لإقامة الأسواق.

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ومن جانبه، قال المحافظ هشام آمنة، إن المنطقة اللوجستية بدمنهور والمقامة من خلال التعاون المثمر بين وزارة التموين ومحافظة البحيرة وجهاز التجارة الداخلية، ستضم أسواقاً تجارية وفنادق ومناطق ترفيهية ومطاعم وأسواق ومراكز خدمية وملاعب رياضية واستراحات ومستلزمات معيشية ومناطق ترفيهية للعاملين على مساحة إجمالية 96 فدانا لخدمة أبناء المحافظة و6 محافظات مجاورة، كما تضم مناطق تسويقية وترفيهية متميزة.

واستعرض محافظ البحيرة كل المشروعات الاستثمارية التي ستشهدها المحافظة، ومنها مشروع تطوير وتنمية مدينة رشيد القديمة وإنشاء ميناء للصيد كمشروع قومي قاربت استثماراته حوالي نصف مليار جنيه.

كما أنه جارٍ السير في إجراءات إقامة مشروع إنتاج الألواح الخشبية لتدوير قش الأرز والذي سيقام بمركز إدكو على مساحة 115 فدانا بتكلفة استثمارية تبلغ 210 ملايين يورو أي ما يعادل ٥. ٤ مليار جنيه، ليكون المشروع الأول إفريقيًا وعربيًا في هذا المجال.

وبدوره، أشار الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى أن المنطقة تم تقسيمها إلى 3 قطاعات، تسير الأعمال بها على قدم وساق.

وقال عشماوي، إن هناك تكاملا وتنسيقا كاملا بين جميع المطورين والمنفذين للمشروعات بالمنطقة، كما أن المنطقة تم اختيارها بعناية فائقة لتكون محور ارتكاز للنشاط، مؤكدا أن محافظة البحيرة كان لها النصيب الأكبر من المشروعات التي يقوم بها الجهاز على مستوى الجمهورية.