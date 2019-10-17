شكرا لقرائتكم خبر عن "إكسترا نيوز": الهارب سامى كمال الدين يواصل الكذب بعد فضحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا تفضح فيه الإخوانى سامى كمال الدين، والذى زعم أن الأجور والمرتبات التى يتقاضها والتى كشفتها قناة "إكسترا نيوز" فى وقت سابق ليست حقيقية. وعرضت قناة ""إكسترا نيوز" ، تغريدة سامى كمال الدين، الإخوانى الذى يقدم برنامج على قناة الشرق الإخوانية، والتى يسعى فيها لنفى المرتبات الباهظة التى كشفتها إكسترا نيوز والتى يتقاضها إعلامى الإخوان من قنوات الجماعة التحريضية التى تبث من تركيا.

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