شكرا لقرائتكم خبر عن "إكسترا نيوز" تبرز فيديو ”الخليج 365” الفاضح لأكاذيب الإخوانى عبد الله الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقرير عن أكاذيب الإخوانى عبد الله الشريف ، ومزاعمه بأنه تلقى تهديد هو وأسرته ، وتم الضغط على عائلته من أجل الظهور ، وأن قوات الأمن داهمت بيته

وعرضت القناة، فيديو ”الخليج 365”، الذى تكذب فيه عبد الله الشريف، وتؤكد أن ادعاءات الإخوانى بأن قوات الأمن داهمت منزله مجرد أكاذيب، وأن الحقيقة أن صحفى " الخليج 365" قاموا بعمل مغامرة وسجلت مع أهالى قريته، وأن والده سجل مع صحفى الخليج 365 بإرادته ، وكذلك شقيقه.

وأشادت مذيعة " إكسترا نيوز" بفيديو الخليج 365 ،الذى فضح فيه أكاذيب الإخوانى عبد الله الشريف ، حيث عرضت القناة فيديو ”الخليج 365” كاملا والذى تستعرض فيه أراء جيران عبد الله الشريف وهم يفضحون أكاذيبه .