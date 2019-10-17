شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: الفصائل الموالية لتركيا تقصف مواقع للقوات الكردية شمال حلب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها، نقلا من المرصد السورى، أن الفصائل الموالية لتركيا تقصف مواقع للقوات الكردية شمال حلب
وأضافت العربية، أن هناك أنباء عن تعرض بلدة رأس العين شمال سوريا للقصف رغم إعلان وقف النار.
وكان قد أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أن الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا اتفقتا على وقف إطلاق النار فى شمال سوريا وأكد بنس أنه اتفق مع الجانب التركى على حماية الأقليات فى سوريا والسجون.
وأوضح بنس أن أنقرة وواشنطن اتفقا على إيجاد حل للمنطقة الأمنة بشمال سوريا، مضيفا أن الاتفاق يتضمن عدم دخول تركيا فى عمل عسكرى فى مدينة كوبانى السورية.
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