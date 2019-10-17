شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: أنباء عن تعرض بلدة رأس العين للقصف رغم إعلان وقف النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها، أنباء عن تعرض بلدة رأس العين شمال سوريا للقصف رغم إعلان وقف النار.

وكان قد أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أن الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا اتفقتا على وقف إطلاق النار فى شمال سوريا.

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وأكد بنس أنه اتفق مع الجانب التركى على حماية الأقليات فى سوريا والسجون، وأكد بنس أن الاتفاق مع أردوغان أنقذ حياة الملايين.

وأوضح بنس أن أنقرة وواشنطن اتفقا على إيجاد حل للمنطقة الأمنة بشمال سوريا، مضيفا أن الاتفاق يتضمن عدم دخول تركيا فى عمل عسكرى فى مدينة كوبانى السورية.