شكرا لقرائتكم خبر عن "الاجتماعيين": عضوية النقابة شرط لتقدم الأخصائيين لمسابقة الـ120 ألف معلم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النقابة العامة للاجتماعيين، إن عضوية النقابة، أحد الشروط اللازمة للأخصائيين الراغبين فى التقدم بمسابقة وزارة التربية والتعليم، الخاصة بالتعاقد مع 120 ألف معلم وإدارى، لسد العجز بالمدارس الحكومية، وذلك فى وظائف الأخصائى الاجتماعى، والأخصائى النفسى، من حملة مؤهلات الخدمة الاجتماعية، وأداب قسمى علم نفس واجتماع.
وطالبت نقابة الاجتماعيين، فى بيان، أعضائها بسرعة التوجه للنقابة للحصول على ما يفيد عضوية النقابة، وسداد الاشتراكات لتقديمها ضمن مستندات التقدم للوظيفة، لافتة إلى أنه لا يتم الاعتراف بعضوية أى نقابة أخرى للوظيفة.
وأشارت إلى أنه بخصوص من لم يُقيد بالنقابة العامة للمهن الاجتماعية، وراغب فى التقدم للوظائف عليه التوجه للنقابة، بمستندات "2 صورة شخصية، صورة المؤهل الدراسى "الأصل للإطلاع"، صورة بطاقة الرقم القومى سارية، فيش جنائى باسم نقابة المهن الاجتماعية، بجانب سداد المبلغ المستحق من عام التخرج وحتى تاريخه.
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