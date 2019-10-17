شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم الجيزة " تدشن مبادرة متميزة يا جيزة فى حبك مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد خالد حجازي وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة ، اليوم الخميس ، مؤتمرا صحفيا موسعا بحضور المستشار بدوي علام رئيس مجلس الآباء والأمناء محمود الفولي وكيل المديرية، وقيادات المديرية ومديري عموم الإدارات التعليمية والخدمات والأنشطة التربوية .

وأعلن مدير المديرية عن تدشين مبادرة ( متميزة يا جيزة في حبك يا مصر بالرياضة والفنون والتعلم النشط ) والتي تقوم على تفعيل دور الأنشطة المدرسية كعامل جذب للبيئة المدرسية وتهدف الى غرس روح الولاء والانتماء لوطننا الغالى مصر.

وأوضح حجازى ،تفاصيل المبادرة التى بدأت بالعديد من الاجتماعات مع مديري عموم الإدارات وقيادات المديرية والموجهين ومجالس الأمناء وتم عمل ورش عمل لجميع الفئات لتوضيح الهدف من المبادرة وكيفية تنفيذها ، لافتا الى أن المبادرة تحتوى على مسابقه أفضل طابور مدرسي ويتضمن مسابقة التربية الفنية ومحورها حب الوطن وسيتم التنفيذ بشكل دوري و يوميا بين كل فصل من فصول المدرسة، وسيتم تنظيم مسابقة للإذاعة المدرسية وأفضل مقدم اذاعى، ومسابقة اوائل الطلبه ومسابقة رياضية ومسابقة فى الغناء والعزف وتحية العلم وإعطاء لمسة جمالية للطابور المدرسي من خلال تحية العلم، ودورى كرة القدم أثناء الفسحة المدرسية سواء بين البنين او البنات وتقييم الفائزين بجوائز عينية كما سيتم عمل تصفيات دوري كرة القدم.

وأضاف حجازى ، أنه سيتم التنفيذ من خلال الخطوات التالية حيث سيتم تشكيل مجلس الرواد بالمدرسة على أن يكون رائد الفصل المسئول عن مسابقات فصله، ويقوم كل مدير عام إدارة تعليمية بتشكيل فرق لمتابعة المبادرة بإدارته، كما سيتم عمل لجان متابعة لتصفيات البطولة في جميع الادارات .

وأشار حجازى ، إلى أنه ستكون مخرجات المبادرة كالآتى أفضل فريق كره قدم بنين للمرحلة الاعدادية، وأفضل فريق كره قدم بنات المرحلة الاعدادية، وأفضل عازف وأفضل صوت، وأفضل إلقاء، وأفضل خمس لوحات فنية، وافضل خمس وسائل تعليميه متحركة مبتكره، وأفضل خمس مطويات وبحث مكتبات في حبك يامصر، وأفضل معلم مبتكر الذي يتصف بالتعاون مع زملائه ورعاية الطلاب ويقدم درس نموذجي باستخدام استراتيجية التعلم وسيتم تصعيده على مستوى الإداره ثم مديرية ويتم التقييم بواسطة لجنة من أساتذة كلية التربية، كما سيتم اختيار أفضل فريق أوائل الطلبة للشهادة الاعدادية، وافضل فريق الكشافة والمرشدات وافضل سور مدرسي.

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